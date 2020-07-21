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Дорогу в школу в Улан-Удэ украсят граффити

Дорогу в школу в Улан-Удэ украсят граффити
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
На бетонных блоках появятся изображения героев мультиков и кино

В микрорайоне Исток в Улан-Удэ активисты ТОСов «Эрдэни» и «Исток» раскрасили бетонную стену, вдоль которой ученики идут в школу №54. Затем здесь на стенах появятся граффити. Раскрашивать стены будут художники современного уличного искусства из разных регионов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Все арт-пространство будет занимать 177 бетонных блоков общей площади 1315 м2. Для реализации проекта «Дорога в школу» два ТОСа объединили средства выигранных грантов.

– Прошёл первый этап подготовки стен для нанесения граффити. Жители совместно с волонтёрами, сотрудникам МЧС Бурятии подготовили площадь. Следующим этапом будет нанесение граффити. Дети, подходя к школе, будут ежедневно видеть яркие и красочные кадры из любимых мультфильмов и кино. Думаю, что-то в душе у них хорошее останется, – сообщила председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.

ТОС «Исток» создан в 2006 году в границах 22 улиц микрорайона Исток. Его активисты регулярно проводят субботники, принимают участие в городских месячниках частоты. В текущем году ТОС «Исток» занял второе место в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» по итогам работы за 2019 год.

В Улан-Удэ граффити становится всё больше. Как сообщал «Байкал-Daily», не так давно на одном из гаражей появился яркий рисунок, на котором изображён сумоист
граффити школы
 
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