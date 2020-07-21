В строящемся храме Улан-Удэ впервые отслужили Божественную литургию

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Жители микрорайона Стеклозавод крестились целыми семьями



В приходе строящегося храма Святой Блаженной Матроны Московской в микрорайоне Стеклозавод Улан-Удэ 18 и 19 июля впервые были отслужены воскресное Всенощное бдение и Божественная литургия.



Также 19 июля произошло таинство крещения, которое совершил настоятель храма Матроны Московской иерей Димитрий Федоренко.



Это стало радостным, долгожданным и значимым событием для прихода строящегося храма и жителей микрорайона. Покреститься и принять православную веру пришло немало стеклозаводчан, дети и взрослые, некоторые крестились целыми семьями. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

