Жители микрорайона Стеклозавод крестились целыми семьями
В приходе строящегося храма Святой Блаженной Матроны Московской в микрорайоне Стеклозавод Улан-Удэ 18 и 19 июля впервые были отслужены воскресное Всенощное бдение и Божественная литургия.
Также 19 июля произошло таинство крещения, которое совершил настоятель храма Матроны Московской иерей Димитрий Федоренко.
Это стало радостным, долгожданным и значимым событием для прихода строящегося храма и жителей микрорайона. Покреститься и принять православную веру пришло немало стеклозаводчан, дети и взрослые, некоторые крестились целыми семьями. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В строящемся храме Улан-Удэ впервые отслужили Божественную литургию
Общество, Фото:
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