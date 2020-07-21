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В строящемся храме Улан-Удэ впервые отслужили Божественную литургию

В строящемся храме Улан-Удэ впервые отслужили Божественную литургию
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Жители микрорайона Стеклозавод крестились целыми семьями

В приходе строящегося храма Святой Блаженной Матроны Московской в микрорайоне Стеклозавод Улан-Удэ 18 и 19 июля впервые были отслужены воскресное Всенощное бдение и Божественная литургия.

Также 19 июля произошло таинство крещения, которое совершил настоятель храма Матроны Московской иерей Димитрий Федоренко.

Это стало радостным, долгожданным и значимым событием для прихода строящегося храма и жителей микрорайона. Покреститься и принять православную веру пришло немало стеклозаводчан, дети и взрослые, некоторые крестились целыми семьями. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Улан-Удэ православие Стеклозавод
 
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