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Жительница Кяхтинского района Бурятии отметила 90-летие

Жительница Кяхтинского района Бурятии отметила 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилярше вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова

Юбилейный день рождения – 90-летие – отметила жительница Кяхтинского района Бурятии. По сложившейся доброй традиции имениннице вручили персональные поздравления президента России Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова, а также сертификат на получение единовременной выплаты в честь юбилея.

Как сообщает пресс-служба минсоцзашиты, всего по Бурятии за этот год было награждено 1017 юбиляров.

Ольга Александровна Баннова родилась 17 июля 1930 года в селе Новодесятниково Кяхтинского района Бурятской АССР в семье Черепановых Александра Ивановича и Клавдии Никоновны. В семье воспитывалось 5 детей. Когда началась война, отец ушёл на фронт. В то время все взрослые работали в колхозе, но подростки помогали им во всём, работали и дома, и в колхозе. Отец вернулся с войны, но не прошло и месяца, как он заболел тифом и скоропостижно скончался. Братья были совсем маленькими, и Ольге пришлось помогать матери, она стала работать на ферме телятницей. Потом работала нянечкой в детском саду, на совхозном огороде. С мужем, Борисом Прокопьевичем Банновым, прожили 53 года, воспитали 6 детей. На сегодняшний день имеют 15 внуков, 19 правнуков и 2 праправнука. Ольга Александровна награждена медалью материнства и юбилейными медалями ко Дню Победы.
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