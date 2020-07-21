Жительница Кяхтинского района Бурятии отметила 90-летие

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилярше вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова



Юбилейный день рождения – 90-летие – отметила жительница Кяхтинского района Бурятии. По сложившейся доброй традиции имениннице вручили персональные поздравления президента России Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова, а также сертификат на получение единовременной выплаты в честь юбилея.



Как сообщает пресс-служба минсоцзашиты, всего по Бурятии за этот год было награждено 1017 юбиляров.



Ольга Александровна Баннова родилась 17 июля 1930 года в селе Новодесятниково Кяхтинского района Бурятской АССР в семье Черепановых Александра Ивановича и Клавдии Никоновны. В семье воспитывалось 5 детей. Когда началась война, отец ушёл на фронт. В то время все взрослые работали в колхозе, но подростки помогали им во всём, работали и дома, и в колхозе. Отец вернулся с войны, но не прошло и месяца, как он заболел тифом и скоропостижно скончался. Братья были совсем маленькими, и Ольге пришлось помогать матери, она стала работать на ферме телятницей. Потом работала нянечкой в детском саду, на совхозном огороде. С мужем, Борисом Прокопьевичем Банновым, прожили 53 года, воспитали 6 детей. На сегодняшний день имеют 15 внуков, 19 правнуков и 2 праправнука. Ольга Александровна награждена медалью материнства и юбилейными медалями ко Дню Победы.

