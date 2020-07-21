Юбилярше вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова
Юбилейный день рождения – 90-летие – отметила жительница Кяхтинского района Бурятии. По сложившейся доброй традиции имениннице вручили персональные поздравления президента России Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова, а также сертификат на получение единовременной выплаты в честь юбилея.
Как сообщает пресс-служба минсоцзашиты, всего по Бурятии за этот год было награждено 1017 юбиляров.
Ольга Александровна Баннова родилась 17 июля 1930 года в селе Новодесятниково Кяхтинского района Бурятской АССР в семье Черепановых Александра Ивановича и Клавдии Никоновны. В семье воспитывалось 5 детей. Когда началась война, отец ушёл на фронт. В то время все взрослые работали в колхозе, но подростки помогали им во всём, работали и дома, и в колхозе. Отец вернулся с войны, но не прошло и месяца, как он заболел тифом и скоропостижно скончался. Братья были совсем маленькими, и Ольге пришлось помогать матери, она стала работать на ферме телятницей. Потом работала нянечкой в детском саду, на совхозном огороде. С мужем, Борисом Прокопьевичем Банновым, прожили 53 года, воспитали 6 детей. На сегодняшний день имеют 15 внуков, 19 правнуков и 2 праправнука. Ольга Александровна награждена медалью материнства и юбилейными медалями ко Дню Победы.
Жительница Кяхтинского района Бурятии отметила 90-летие
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юбилярше вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова
В Бурятии инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы регулярно проводят противопожарные инструктажи в жилом секторе
Об этом сообщили в Росреестре
Улан-удэнцам предлагают пить чашку воды каждые 20 минут
В Бурятии работает 14 лесных питомников
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвели итоги конкурса «Моя заповедная сумка»
Победителям вручили грамоту
Таких районов оказалось восемь
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов
Баярма Зодбоева опубликовала трогательный пост
Самцов заманивают в ловушки с запахом самки
На бетонных блоках появятся изображения героев мультиков и кино
В учреждении проходит месячник бурятского языка
Сергей Зверев приехал на отдых в Аршан
На единую схему ливневых канализаций нужны колоссальные девять миллиардов рублей