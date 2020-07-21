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В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС

В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Забайкальском национальном парке дотушивают лесной пожар

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Баргузинском районе Бурятии снят режим ЧС снят. Он действовал с 6 июля.

Лесной пожар в Забайкальском нацпарке, который прошёл 2320 га, локализован. 143 человека работают на его дотушивании.

- Сейчас проводятся работы по дотушиванию пожара – проводятся профотжиги, прокладка минерализованных полос. Ежедневно на пожаре работает вертолёт Ми-8. Ситуация под контролем, люди работают. По погоде – сегодня прохладно, очень сильный ветер каждый день, - рассказал директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин на оперативном штабе по охране лесов от пожаров.

За прошедшие сутки в Бурятии было зафиксировано четыре новых лесных пожара в Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Пожары возникли из-за сухих гроз. Общая площадь, пройденная огнём, составила меньше га – 0,8 га. На тушении задействовано 56 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 14 единиц лесопожарной техники.

На сегодня два лесных пожара в Кабанском и Мухоршибирском районах ликвидированы. Ещё два очага возгорания в Иволгинском и Прибайкальском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



режим ЧС Баргузинский район
 
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