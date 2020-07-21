Сумма гранта составила 637 тысяч рублей
Бурятская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» выиграла грант президента на сумму 637 тысяч рублей.
Проект направлен на развитие донорского движения и привлечение новых доноров к безвозмездной кроводаче. Большой блок мероприятий посвящён проведению открытых семинаров о пользе донорства крови в учебных заведениях республики (школы, колледжи, вузы) и обучению самих волонтёров-организаторов.
- Медицина развивается невероятными темпами, но полноценных заменителей крови до сих пор нет, поэтому красная жидкость в наших венах может стать для кого-то единственной надеждой, - поделился председатель Бурятской региональной организации «Российский союз молодёжи» Бадма Бальжинимаев.
- Донорство крови и волонтёрство в сфере донорства крови даёт возможность каждому молодому человеку проявить свои лучшие качества и способности. Приглашаем всех молодых людей присоединиться к новому проекту «Вместе спасаем жизни», - призвал руководитель проекта Баяр Жигмитдоржиев.
Бурятские общественники выиграли крупный грант на донорское движение
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