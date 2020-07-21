Бурятские общественники выиграли крупный грант на донорское движение

Сумма гранта составила 637 тысяч рублей



Бурятская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» выиграла грант президента на сумму 637 тысяч рублей.



Проект направлен на развитие донорского движения и привлечение новых доноров к безвозмездной кроводаче. Большой блок мероприятий посвящён проведению открытых семинаров о пользе донорства крови в учебных заведениях республики (школы, колледжи, вузы) и обучению самих волонтёров-организаторов.



- Медицина развивается невероятными темпами, но полноценных заменителей крови до сих пор нет, поэтому красная жидкость в наших венах может стать для кого-то единственной надеждой, - поделился председатель Бурятской региональной организации «Российский союз молодёжи» Бадма Бальжинимаев.



- Донорство крови и волонтёрство в сфере донорства крови даёт возможность каждому молодому человеку проявить свои лучшие качества и способности. Приглашаем всех молодых людей присоединиться к новому проекту «Вместе спасаем жизни», - призвал руководитель проекта Баяр Жигмитдоржиев.

