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В Улан-Удэ горячей воды лишатся жители Загорска

В Улан-Удэ горячей воды лишатся жители Загорска
Общество,  Фото:pixabay.com
27 июля в Загорске проведут гидравлические испытания теплосетей

В понедельник, 27 июля специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» приступят к гидравлическим испытаниям теплосетей от котельной посёлка Загорск. Испытания проводятся с целью выявления возможных аварийных участков тепловых сетей, сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».

На время проведения технологических работ горячее водоснабжение жителей посёлка Загорск и организаций будет ограничено. После завершения гидравлических испытаний с 28 июля по 9 августа котельная Загорска будет выведена в запланированный ремонт.

Как сообщал «Байкал-Daily», на две недели отключили горячую воду жителям, чьи дома подключены к ТЭЦ-1
отключение воды
 
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