На Байкале 33 суслика вытянулись в струнку при виде двух коршунов

Занятное зрелище наблюдали в Байкало-Ленском заповеднике во время мониторинга численности животных
В Иркутской области в Байкало-Ленском заповеднике проходит мониторинг численности зверей и птиц. Специалистам приходится вставать с первыми лучами солнца, чтобы увидеть максимум обитателей заповедного берега. Время с 5 и до 10 часов утра – одно из самых удачных для наблюдений за птицами.
Даты тоже выбраны не случайно: например, у большинства из них сейчас разгар гнездового периода и самцы громко поют, обозначая своё присутствие и территорию. Учёты пернатых здесь принято проводить на фиксированных маршрутах - на каждом может оказаться от 20 до 30 видов.
Некоторые из маршрутов приходится проходить неоднократно: в день набирается по 10-20 километров - но сотрудники научного отдела к таким переходам и нагрузкам привычны. Если их что-то и беспокоит, так это численность некоторых видов, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Во время мониторинга сотрудникам удалось сфотографировать сусликов.
- На площадке для сусликов – она находится возле кордона, — нам довелось наблюдать занятную ситуацию. При появлении двух коршунов «часовой» зверёк тревожно свистнул, но все его собратья — кто услышал сигнал, — не попрятались в норки. Напротив, вытянулись рядом со своими убежищами в струнки! Я успела насчитать 33 особи на участке 50 на 50 метров. Это впечатляющий результат. Надеемся, заповедная природа нас и впредь будет радовать. Особенно – числом и здоровьем её животных и птиц, - отмечает ведущий научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Наталья Оловянникова.
Результаты учётов, проведённых на Берегу Бурых медведей, специалисты заносят в электронную картотеку.
- Согласно последним нашим наблюдениям, можно сделать вывод: в защите и восстановлении нуждается овсянка дубровник. Численность именно этих птиц за последнее десятилетие существенно снизилась. Этому виду необходимо обеспечить необходимые условия не только на территории Иркутской области, но и сопредельных с нашей страной государств, куда птица мигрирует в холодное время года.
В остальном на территории Берега Бурых медведей, жизнь идёт своим чередом: у косолапых состоялся период гона, отметин на деревьях – их претензий на лидерство, достаточно. Нас мишки не беспокоили, хотя и присутствовали где-то рядом, - рассказывает Наталья Оловянникова. – Один из них, ещё достаточно молодой, не постеснялся видеокамеры и продемонстрировал свой благодушный настрой по отношению к людям.
На площадке для сусликов – она находится возле кордона, — сотрудникам довелось наблюдать занятную ситуацию. При появлении двух коршунов «часовой» зверёк тревожно свистнул, но все его собратья — кто услышал сигнал, — не попрятались в норки.
- Напротив, вытянулись рядом со своими убежищами в струнки! Я успела насчитать 33 особи на участке 50 на 50 метров. Это впечатляющий результат, - поделилась Наталья Оловянникова. – Надеемся, заповедная природа нас и впредь будет радовать. Особенно – числом и здоровьем её животных и птиц.
На Байкале 33 суслика вытянулись в струнку при виде двух коршунов
Общество, Фото:
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