«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из национального парка
На территории Забайкальского национального парка в Бурятии снят режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с локализацией крупного лесного пожара на территории национального парка.
Как сообщал «Байкал-Daily», сложный лесной пожар в нацпарке на площади, который прошёл 2320 га, был локализован за прошедшие сутки, утром продолжалось его дотушивание. На тушении сегодня работало 143 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
С 20 июля разрешено пребывание в лесах на территории Забайкальского национального парка граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей.
При этом, сохраняется запрет на разведение костров и иных источников открытого огня, за исключением контролируемых кемпинговых зон «Мягкая Карга», «Монахово», «Сорожья», «Окунёвая», «Курбулик», «Лопатки», сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В Бурятии в Забайкальском нацпарке сняли режим ЧС
Общество, Фото:
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