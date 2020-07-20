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В Бурятии в Забайкальском нацпарке сняли режим ЧС

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из национального парка

На территории Забайкальского национального парка в Бурятии снят режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с локализацией крупного лесного пожара на территории национального парка.

Как сообщал «Байкал-Daily», сложный лесной пожар в нацпарке на площади, который прошёл 2320 га, был локализован за прошедшие сутки, утром продолжалось его дотушивание. На тушении сегодня работало 143 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов. 

С 20 июля разрешено пребывание в лесах на территории Забайкальского национального парка граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей.

При этом, сохраняется запрет на разведение костров и иных источников открытого огня, за исключением контролируемых кемпинговых зон «Мягкая Карга», «Монахово», «Сорожья», «Окунёвая», «Курбулик», «Лопатки», сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
режим ЧС национальный парк
 
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