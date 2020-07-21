В Улан-Удэ сегодня жарко

На севере Бурятии ожидаются дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июля по северным районам республики местами кратковременные дожди, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром местами туман, днём тёплая погода.



Ветер северо-западный, с переходом днём на восточный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +25,+30, местами +17,+22.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +26,+28.

