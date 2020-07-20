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В Бурятии на 3 дня изменится расписание нескольких поездов

В Бурятии на 3 дня изменится расписание нескольких поездов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения связаны с проведением работ на магистрали

С 21 по 24 июля изменится расписание поездов №82 Москва — Улан-Удэ, №92 Москва — Северобайкальск, №112 Барнаул — Северобайкальск, №70 Москва — Чита, №62 Москва — Владивосток, №2 Москва — Владивосток.

Задержки в расписании связаны с проведением работ по модернизации отдельных участков магистрали на Восточно-Сибирской железной дороге.

Разница с действующим расписанием составит от +1 минуты до +7 минут. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
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