Изменения связаны с проведением работ на магистрали
С 21 по 24 июля изменится расписание поездов №82 Москва — Улан-Удэ, №92 Москва — Северобайкальск, №112 Барнаул — Северобайкальск, №70 Москва — Чита, №62 Москва — Владивосток, №2 Москва — Владивосток.
Задержки в расписании связаны с проведением работ по модернизации отдельных участков магистрали на Восточно-Сибирской железной дороге.
Разница с действующим расписанием составит от +1 минуты до +7 минут. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Бурятии на 3 дня изменится расписание нескольких поездов
Общество, Фото:
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