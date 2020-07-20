Конкурс проводился в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города
В конце прошлого года администрацией Кяхты был объявлен второй открытый литературный конкурс «На страницах города…». Мероприятие проводилось в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города.
С декабря по март жители Кяхты подавали заявки на участие в конкурсе. Затем экспертная комиссия выбирала лучшие работы. В результате победителем литературного конкурса стала Наталья Тимофеева. Она участвовала в возрастной группе от 24 лет и старше с эссе «Кяхта в душе моей».
Победительницу наградили дипломом и денежной премией в размере 2000 рублей. Её произведение опубликовано на сайте городской администрации и в дальнейшем войдёт в сборник творческих работ о Кяхте, посвящённый юбилею города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
В Кяхте выбрали лучшее литературное произведение о городе
Общество, Фото:
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