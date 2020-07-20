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Пару из Иркутска поздравили с «бриллиантовой свадьбой»

Пару из Иркутска поздравили с «бриллиантовой свадьбой»
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Семья Шмариных отметила 60-летие семейной жизни

17 июля «бриллиантовую свадьбу» отметила в Иркутске семья Шмариных Анатолия Ивановича и Сахибы Хусныевны. С 60-летием семейной жизни их поздравили представители отдела по Иркутску службы ЗАГС и комитета по управлению Свердловским округом.

Начальником отдела ЗАГС было предложено ответить юбилярам на вопрос: «Правильным ли было 60 лет назад их решение заключить семейный союз?» Ответом было дружное: «Да!» Также Анатолий Иванович и Сахиба Хусныевна поставили свои подписи в книге юбиляров семейной жизни. По окончанию церемонии были вручены благодарственные письма от службы ЗАГС Иркутской области и комитета по управлению Свердловским округом, летний букет цветов и подарки.

Анатолий Иванович окончил лесотехнический техникум по специальности «Лесное хозяйство» и по комсомольской путёвке был распределён в трест «Иркутскхимлес» на участок Косой Брод в Алзамайском районе. Показав себя отличным работником, был переведён на должность начальника отдела труда, одновременно поступив учиться в лесотехническую академию имени Кирова в городе Ленинграде. После окончания академии был назначен генеральным директором объединения «Иркутскхимлес», избран вице-президентом Союза лесопромышленников Иркутской области. Сахиба Хусныевна после окончания семилетней школы работала счетоводом в тресте «Иркутскхимлес», а затем бухгалтером на том же участке, что и Анатолий Иванович.

Супруги Шмарины заключили свой брак 17 июля 1960 года в Замзорском сельском совете Алзамайского района. В Иркутске проживают с 1966 года. Юбиляры награждены медалью «Ветеран труда» за свои трудовые достижения. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
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