В Иркутской области проведут обязательную диспансеризацию пожилых

Планируется, что она пройдёт по субботам в августе в поликлиниках по месту жительства



В августе в Иркутской области начнётся обязательная диспансеризация людей старшего поколения. Такое поручение дал глава региона Игорь Кобзев областному министерству здравоохранения и органам местного самоуправления сегодня, 20 июля, на заседании оперативного штаба.



По данным статистики, в настоящее время в домашних условиях лечение от коронавируса проходят 2936 человек, госпитализировано 1215 пациентов, 91 – в тяжёлом состоянии. Выздоровели 7398 пациентов – это более 60% от общего числа заболевших. Всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрировано 11806 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



- За последние двое суток в регионе выздоровевших больше, чем заболевших. Цифры обнадеживают, однако расслабляться нельзя. Все поликлиники и учреждения здравоохранения включились в работу по сопровождению больных, которые проходят лечение на дому. В обязательном порядке мы проведём диспансеризацию старшего поколения, тех, кто находится на самоизоляции. Планируется, что обследование будет проходить в поликлиниках по месту жительства, в определенные дни, вероятнее всего, в субботу, чтобы не допускать массового скопления людей, – подчеркнул исполняющий обязанности губернатора.



В период обострения пандемии пациенты с хроническими заболеваниями были вынуждены находиться дома и не получали необходимого лечения. Теперь перед всеми медучреждениями поставлена задача полностью возобновить оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

