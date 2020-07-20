Волонтёры расписали стены в иркутском СПИД-центре

Стены разукрасили в отделении материнства и детства



Около 30 волонтёров расписали стены в отделении материнства и детства в иркутском СПИД-центре. Здесь наблюдаются дети и подростки, беременные женщины и дискордантные пары, планирующие беременность. По статистике в среднем 98,5% детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей, появляются на свет здоровыми, сообщили в пресс-службе Иркутского СПИД-центра.



Для поддержки детей и подростков в центре создано комфортное пространство «Открытый мир». С пациентами работают разные специалисты: медицинский психолог, педиатр, акушер-гинеколог, инфекционист.



- Дети и подростки для нас особенно важные пациенты — во-первых, они — наше будущее, и в то же время это одна из самых дискриминируемых категорий пациентов. ВИЧ для них становится ярлыком на всю жизнь. Наша задача в том, чтобы помочь им раскрыться, преодолеть барьеры в общении. «Открытый мир» — это не просто красивый кабинет для встречи с врачом, это пространство в котором ребята могут заниматься какими-то интересными делами, находить новых друзей, обсуждать то, что им важно, - пояснила главный врач иркутского СПИД-Центра Юлия Плотникова.



В этом году в отделении проще ремонт — оно стало более просторным и светлым. Два года назад, когда отделение только создавалось, художники из галереи DiaS и волонтёры уже помогали расписать стены — тогда это были персонажи из сказок и мультиков. На этот раз на стенах распустились сочные и яркие цветы.



Около 30 волонтёров приняли участие в росписи стен. Многие говорили о том, что это не только доброе дело, но ещё и сеанс арт-терапии, возможность поработать в удовольствие.



- Наши художники — неравнодушные люди и активно откликаются на подобные социальные проекты. Это тот случай, когда все поработали с душой. Мы верим, что маленьким и взрослым пациентам центра теперь будет ещё более комфортно здесь находиться, - поделилась руководитель галереи DiaS Диана Салацкая.



