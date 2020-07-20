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В районах Забайкалья временно отключат телевидение и радио

В районах Забайкалья временно отключат телевидение и радио
Общество,  Фото:pixabay.com
Отключение связано с проведением профилактических работ

В Забайкальском крае в связи с проведением профилактических работ на объектах цифровой телерадиовещательной сети возможно временное отключение вещания.

Временно будет отсутствовать эфирное телевидение и радиовещание в следующих населённых пунктах:
- Ключевское (Борзинский район), 21 июля с 10:00 до 16:00 местного времени;
- Шивия (Калганский район), 24 июля с 10:00 до 16:00 местного времени;
- Новый Акатуй (Александрово-Заводский район), 30 июля с 10:00 до 16:00 местного времени.

Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Об этом сообщает Забайкальский краевой радиотелевизионный передающий центр.
Забайкальский край телевидение радио
 
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