В районах Забайкалья временно отключат телевидение и радио

Отключение связано с проведением профилактических работ



В Забайкальском крае в связи с проведением профилактических работ на объектах цифровой телерадиовещательной сети возможно временное отключение вещания.



Временно будет отсутствовать эфирное телевидение и радиовещание в следующих населённых пунктах:

- Ключевское (Борзинский район), 21 июля с 10:00 до 16:00 местного времени;

- Шивия (Калганский район), 24 июля с 10:00 до 16:00 местного времени;

- Новый Акатуй (Александрово-Заводский район), 30 июля с 10:00 до 16:00 местного времени.



Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Об этом сообщает Забайкальский краевой радиотелевизионный передающий центр.

