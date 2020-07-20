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Известный фотограф снял аномальное количество нерп на Байкале

Известный фотограф снял аномальное количество нерп на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Нерп было так много, что берега казались чёрными

Известный иркутский фотограф Станислав Толстнев выложил в соцсети короткий видеоролик с нерпами. Фотограф провёл съемку на Ушканьих островах на Байкале и снял плавающих в воде нерп сверху. Их было так много, что берега казались чёрными.

- Этой весной нерп на Ушканьих островах на Байкале было аномально много. Когда я показал эти кадры местным, которые прожили там всю жизнь, они не поверили своим глазам. Обычно на Ушканах нерпы собираются на 1-2 лежбищах. Но я увидел, как берега были буквально чёрные от них. И я узнал, почему так произошло, - пишет Станислав Толстнев.

Фотограф поделился, что причина не только в росте популяции нерпы.

- Дело в том, что в мае льды растаяли и исчезли слишком быстро. Буквально за 2 дня. Обычно льдины плавают по озеру в течении 2-3 недель. И байкальские тюлени очень любят вылазить на них, чтобы погреть свои бока на ярком весеннем солнышке после длительной зимы, проведенной подо льдом. Вдоль побережья они боятся вылазить на камни, там их подкарауливают голодные медведи. А на Ушканьих островах косолапые не водятся, для нерпы безопасно, вот поэтому там собралась такая огромная их масса, - объяснил он.

Станислав Толстнев подчеркнул, что увидеть такое большое количество нерп – это большая удача, и за четыре дня, проведённые на островах, фотограф отснял «огромное количество редкого материала».



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее фотограф рассказывал, как именно ему удаётся фотографировать медведей

В начале июля жителей Бурятии поразила гигантская стая бакланов на Байкале. Огромное количество птиц снял на видео депутат Госдумы Николай Будуев.

фотографы нерпы Байкал
 
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