В Бурятию придёт 37-градусная жара

Сильная жара придётся на середину недели



В ближайшие три дня в Бурятии ожидается жаркая погода, но с дождями и ветром.



Завтра, 21 июля по северным районам республики местами дожди, утром местами туман, днём тёплая погода. Ветер северо-западный, с переходом днём на восточный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами по юго-западу и северо-востоку +1,+6, днём +25,+30, по Прибайкалью и северу +17,+22.



В среду, 22 июля, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западным районам ливни. Ветер восточный 5-10, днём с переходом северо-западный 6-11, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +3,+8, днём +32,+37, местами +23,+28.



В четверг, 23 июля, по республике местами кратковременные дожди, ливни, грозы. Ветер северо-западный 6-11, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +6,+11, днём +21,+26, местами до +17.

