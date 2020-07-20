Сильная жара придётся на середину недели
В ближайшие три дня в Бурятии ожидается жаркая погода, но с дождями и ветром.
Завтра, 21 июля по северным районам республики местами дожди, утром местами туман, днём тёплая погода. Ветер северо-западный, с переходом днём на восточный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами по юго-западу и северо-востоку +1,+6, днём +25,+30, по Прибайкалью и северу +17,+22.
В среду, 22 июля, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западным районам ливни. Ветер восточный 5-10, днём с переходом северо-западный 6-11, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +3,+8, днём +32,+37, местами +23,+28.
В четверг, 23 июля, по республике местами кратковременные дожди, ливни, грозы. Ветер северо-западный 6-11, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +6,+11, днём +21,+26, местами до +17.
В Бурятию придёт 37-градусная жара
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сильная жара придётся на середину недели
Кот не боится скорости, несмотря на то, что мотоцикл разгоняется до 120 километров в час
Военные проходят «Тропу разведчика» в Забайкалье
Создатель студии «Кураж Бамбей» Денис Колесников пошутил про агинских бурят и Улан-Удэ
Арт-объект находится в пяти минутах ходьбы от отдела ЗАГС.
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 планово остановлена для ревизии и ремонта оборудования
Улан-удэнские выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам и биологии
Фотограф Иван Хафизов отмечает, что макеты наличников Улан-Удэ одни из самых популярных
Тамара Леонидовна Зубкова отметила 91-летний юбилей
Он мечтал стать военным, но стал народным артистом Бурятии
Владимир Гомбоев погиб в борьбе с преступниками
Зандан Цыденов победил соперника из Кабардино-Балкарии
Мужчина неоднократно садился за руль в нетрезвом виде
По республике местами небольшие дожди, по северу умеренные дожди, местами возможны грозы
Общество, 19.07.2020
Сегодня стали известны результаты первого дня ЕГЭ по русскому языку