В Улан-Удэ рассказали о неверных точках зрения о царской семье

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

В честь престольного праздника состоялись Божественная литургия и молебен Святым Царственным страстотерпцам



17 июля в честь престольного праздника в часовне Царственных страстотерпцев в Улан-Удэ состоялась Божественная литургия. Литургию совершил протоиерей Михаил Литвинов, ему сослужил иерей Николай Аюшеев.



Несмотря на рабочий день часовня была наполнена людьми. В своей проповеди отец Михаил рассказал, что существует две неверные точки зрения по поводу царской семьи. Одни не считают их святыми, а другие полагают, что царь Николай II является нашим «искупителем». Протоиерей разъяснил, что первая позиция в корне неправильная: члены семьи последнего императора приняли жестокую кончину, сохранив верность Богу, и прославлены как страстотерпцы. Также он заявил, что называть Николая II «искупителем» — это вообще ересь. По его словам, искупитель у нас один — Господь наш Иисус Христос. Святые Царственные страстотерпцы показали пример добродетельной жизни, кротости и терпения, истинной веры и любви. Мученики свидетельствовали о Христе даже до смерти.



По окончании Литургии состоялся молебен Святым Царственным страстотерпцам с акафистом. Прихожане подпевали молитвословиям. После службы сестры монастыря всех угощали вкусной выпечкой, конфетами и морсом. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

