Кот-байкер появился в Иркутской области

Кот не боится скорости, несмотря на то, что мотоцикл разгоняется до 120 километров в час
В городе Усолье-Сибирское на дорогах можно встретить кота-байкера. Местный житель ездит на мотоцикле с котом на плече, сообщают «Вести-Иркутск».
Семён Витязев завёл котёнка год назад, дал ему кличку Лакей. Кот сразу полюбил забираться к хозяину на плечи. А когда питомцу исполнилось два месяца, мужчина стал брать его с собой в поездки на велосипеде.
— Сначала в карманах ездил, в мотокуртке. Потом в корзине. Потом начал в капюшоне возить. В капюшоне ездил неохотно. Начал вылазить. Играл на плечах. Пару раз падал, но понял, что это нехорошо и больше на плечах не играл. Когда он к велосипеду привык, я его начал пробовать возить на мотоцикле, — рассказал в эфире «Вести-Иркутск» Семён Витязев.
Кот не боится скорости, несмотря на то, что мотоцикл разгоняется до 120 километров в час. А когда летний сезон закончится, хозяин планирует приучить кота к сноуборду.
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