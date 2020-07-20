Кот-байкер появился в Иркутской области





В городе Усолье-Сибирское на дорогах можно встретить кота-байкера. Местный житель ездит на мотоцикле с котом на плече, сообщают «Вести-Иркутск».Семён Витязев завёл котёнка год назад, дал ему кличку Лакей. Кот сразу полюбил забираться к хозяину на плечи. А когда питомцу исполнилось два месяца, мужчина стал брать его с собой в поездки на велосипеде.— Сначала в карманах ездил, в мотокуртке. Потом в корзине. Потом начал в капюшоне возить. В капюшоне ездил неохотно. Начал вылазить. Играл на плечах. Пару раз падал, но понял, что это нехорошо и больше на плечах не играл. Когда он к велосипеду привык, я его начал пробовать возить на мотоцикле, — рассказал в эфире «Вести-Иркутск» Семён Витязев.Кот не боится скорости, несмотря на то, что мотоцикл разгоняется до 120 километров в час. А когда летний сезон закончится, хозяин планирует приучить кота к сноуборду.