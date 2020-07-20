Разведчики из Бурятии преодолевают каменные стены и метают ножи

Военные проходят «Тропу разведчика» в Забайкалье



В Забайкальском крае военные разведывательных подразделений мотострелкового соединения из Бурятии приступили к специальной подготовке.



В плане занятий преодоление полосы препятствий «Тропа разведчика», уничтожение условной диверсионной группы условного противника и захват пленного.



«Тропа разведчика» представляет из себя километровую полосу, включающую в себя более 30 элементов, которые должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях: каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений.



Помимо физической выносливости для преодоления полосы препятствий, военные должны иметь не только хорошую физическую форму, но и уметь метко стрелять и обращаться с любым видом оружия. Метание ножей и сапёрных лопаток также входит в программу обучения на полосе препятствий.



Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, будет использовано значительное число средств имитации, в том числе взрывпакеты и дымы, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

