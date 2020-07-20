Голос «Кураж Бамбея» оказался агинским бурятом

Создатель студии «Кураж Бамбей» Денис Колесников пошутил про агинских бурят и Улан-Удэ



Переводчик, голос и создатель знаменитой студии озвучки «Кураж Бамбей» Денис Колесников признался, что он агинский бурят по отцу. Колесников приехал в Читу и стал гостем в подкасте «Буревестник».



«Кураж Бамбей» - студия профессионального перевода и озвучивания. Денис Колесников озвучил такие сериалы как «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», «Все ненавидят Криса» и многие другие сериалы и кино.



Денис Колесников рассказал ведущим подкаста Баяру Барадиеву и Инне Блохиной, что родился в городе Тында Амурской области, а рос в Тольятти. Его отец бурят по национальности и родился на станции Оловянная в Забайкалье.



На протяжении всего подкаста ведущие много шутили. Баяр Барадиев посоветовал Денису сказать о том, что он агинский бурят, когда тот поедет в Улан-Удэ. Денис Колесников спросил: «А меня не побьют за это?». Ведущий ответил: «Ну хотя знаешь, в Улан-Удэ называют агинских бурят головарами…», на что Денис печально вздохнул.





