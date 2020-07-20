Бурятия отметит один из главных буддийских праздников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Майдари хурал пройдёт в Иволгинском дацане 23, 24 и 25 июля



Майдари хурал («Круговращение Майтреи») – один из больших буддийских годовых праздников, посвящённый Будде грядущего Майтреи, состоится во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России. В Иволгинском дацане Майдари хурал пройдёт 23, 24 и 25 июля.



В первый день праздника, 23 июля, с 9:00 до 12:00 ламы Иволгинского дацана проведут Ганжур хурал, а с 14:00 до 16:00 – Майндарийн Дончод (хурал Тысячи подношений Майтрее).



Основным считается второй день праздника, когда ламы возносят молитвы призвания, почитания и восхваления, подносят мандалу Будде Майтреи (Майдари). Специальный Майдарийн Дувтаб хурал («Лодка, идущая по лотосовому океану Тушиты» – ритуал подношения, объединённый с садханой Владыки Майтреи) начнётся в 8:00 на четвёртые лунные сутки последнего летнего месяца, в пятницу, 24 июля, и продлится до 14:00. Примерно в 11 часов состоится торжественный обход («Чжямкор») колесницы, на которой восседает Будда будущего Майтрея, вокруг дацана. По традиции в Иволгинском дацане в колесницу запрягают коня-аргамака, сделанного из папье-маше и окрашенного в зелёный цвет, что символизирует счастье. Ламы идут впереди и сзади колесницы, читая молитвы, верующие несут тома священной книги Ганжур.



25 июля с 9:00 до 14:00 ламы Иволгинского дацана будут читать молебен, посвящённый защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.



В связи с пандемией коронавируса и действующим режимом ограничений, поклонение Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову отменяется. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

