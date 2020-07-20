Арт-объект находится в пяти минутах ходьбы от отдела ЗАГС.
Ко Дню семьи, любви и верности в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края открыли новый арт-объект – Дерево любви. Первый замок на него повесили молодожены Дмитрий и Светлана Шишмарёвы, сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкальского края.
Идея создания арт-объекта принадлежит директору районного дома культуры Екатерине Граниной, эскиз разработала художник-оформитель Александра Ëлгина. Проект направили в правительство Забайкальского края с просьбой выделить средства из фонда развития. Готовую скульптуру разместили в центре села на территории дома культуры, в пяти минутах ходьбы от отдела ЗАГС.
- У нас в районе проживает около 9000 человек, и ежегодно мы регистрируем около 60 свадеб, - комментирует заведующая Газимуро-Заводским отделом ЗАГС Ольга Швецова. – Приятно, что у нас появилось такое яркое нововведение, скульптура Дерево любви. Несомненно, это добавит яркости в праздник свадьбы, а для кого-то станет и заветом хранения семейных уз.
Первый замок на Дерево любви повесили молодожёны, сочетавшиеся браком в День семьи, любви и верности. Поздравить молодую семью пришли зам руководителя администрации района Наталья Макушева и глава сельского поселения Ольга Семенова, они вручили молодоженам именной замок и подарок от района. Настоятель Свято-Владимирского храма отец Алексей благословил молодую семью образом Господа Вседержителя.
На торжественной регистрации присутствовали родители новобрачных. Родители жениха Игорь Николаевич и Ольга Кирилловна - серебряные юбиляры, а родители невесты Александр Михайлович и Ирина Владимировна в браке 31 год. Работники дома культуры исполнили для собравшихся мини-концерт.
Дерево любви появилось в Забайкалье
Общество, Фото:
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Арт-объект находится в пяти минутах ходьбы от отдела ЗАГС.
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