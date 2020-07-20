В Улан-Удэ на две недели отключили горячую воду

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 планово остановлена для ревизии и ремонта оборудования



Сегодня Улан-Удэнская ТЭЦ-1 планово остановила теплофикационное оборудование.



- За две недели запланировано провести полную ревизию и ремонт оборудования, задействованного в теплоснабжении Улан-Удэ. Помимо работ по регламенту теплоэнергетики дополнительно проведут очистку от зольных отложений газоходов к дымовым трубам, очистку градирни и оросителей в градирне, также планируют выполнить большой объём работ по ревизии головных задвижек на всех магистральных трубопроводах, - сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».



Из-за остановки станции отключено горячее водоснабжение у потребителей Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов, отапливающихся от ТЭЦ-1.



Отключение продлится до 2 августа.



«ТГК-14» просит жителей Улан-Удэ при обнаружении видимых повреждений на теплосетях или выхода воды на поверхность сообщать в Диспетчерскую службу по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.

