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На ЕГЭ по китайскому языку в Улан-Удэ пришли два человека

На ЕГЭ по китайскому языку в Улан-Удэ пришли два человека
Общество,  Фото:pixabay.com
Улан-удэнские выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

Сегодня, 20 июля, в Улан-Удэ проходят единые государственные экзамены по английскому, немецкому и китайскому языкам письменно и биологии, сообщили в пресс-службе мэрии.

На сдачу ЕГЭ было зарегистрировано 1150 участников, явились - 926 человек. На английский язык заявки подавали 472 человека, явились 376, на немецкий – 12, явились 8, на китайский язык – 6, явились 2. На биологию регистрировались 660 участников, явка составила 540 человек.

Задействовано 11 пунктов проведения экзамена.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 2 августа. Проверка работ участников, пересдающих экзамен в резервные и дополнительные дни, также будет завершена в сроки, позволяющие им принять участие в приёмной кампании в вузы в 2020 году.

Узнать официальные результаты ЕГЭ можно будет в специальном сервисе check.ege.edu.ru, а также на портале Государственных услуг.

Следующие экзамены по иностранным языкам (устно) участники основного периода сдадут 22 и 23 июля. Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля.

3 июля выпускники сдали экзамены по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля - по русскому языку, 10 июля по профильной математике, 13 июля по физике и истории, 16 июля по химии и обществознанию.

Во время сдачи ЕГЭ соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора по безопасной дистанции в 1,5 метра, использованию масок, перчаток и обработке рук антисептиком.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера стали известны результаты первого дня ЕГЭ по русскому языку. По его итогам 22 выпускника школ республики набрали по 100 баллов
ЕГЭ китайский язык
 
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