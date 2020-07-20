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«Главный по наличникам» собрал коллекцию «Улан-Удэ»

«Главный по наличникам» собрал коллекцию «Улан-Удэ»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фотограф Иван Хафизов отмечает, что макеты наличников Улан-Удэ одни из самых популярных

Известный фотограф Иван Хафизов, у которого на странице в Instagram более 62 тысяч подписчиков, собрал макеты наличников Бурятии. Сам Иван называет себя «главным по наличникам». Последние 13 лет он изучает резные наличники по всей России.

- Наличники со ставнями, довольно простой нижней частью и, наоборот, сложной композицией очелья, встречаются в Улан-Удэ (Бурятия). Интересно, что встречаются они только в самом Улан-Удэ, в окрестных сёлах я подобных наличников не видел, - подписал снимки фотограф.

Своим подписчикам он пояснил, что возраст наличников на сегодня больше ста лет, они в основном относятся к самому началу XX века. «Раньше они были весьма распространены, но сейчас домов, которые они украшают, осталось, кажется, не более десятка», пояснил Иван. Он отметил, что не нашёл ни одного на сто процентов целого наличника.

- Хоть какой-нибудь детальки, да не хватает, поэтому у макета хоть и есть явный прообраз, но пару деталей пришлось взять от его собратьев, - пояснил фотограф.

Иван Хафизов отметил, что красота бурятских домов запоминается не благодаря лишь одним наличникам: их резные карнизы бросаются в глаза даже сильнее. «Невозможно представить, сколько часов ушло у резчиков, вооружённых лишь ручными инструментами, на изготовление всех этих завитушек!».

Создавая макеты, мастер хотел повторить именно это: не только наличник, но и обрамление со всех сторон.

Он отметил, что, несмотря на богатые наличники, сами дома выглядят довольно скромно.

- Я специально показываю здесь дом целиком, чтоб вы не думали, что это какой-то невероятный терем: по форме это обычный такой параллелепипед. Причём украшенный довольно простыми по форме резными детальками. Правда подбирал их друг к другу человек с очень хорошим вкусом и пониманием меры и красоты, - подчеркнул Иван.

Специалист отметил, что улан-удэнские дома чаще всего красят в глухие цвета. Однако, когда он собирал свои наличники, то «пошёл против исторической правды», выкрасив наличники в более яркие цвета.

Макеты наличников, которые можно собрать и покрасить самостоятельно, выставлены на краудфандинговом сайте planeta.ru. «Улан-Удэ» пока что единственный макет наличника со ставнями. Иван отмечает, что макеты наличников столицы Бурятии вторые по популярности.

Как сообщал «Байкал-Daily», сохранившиеся в центре Улан-Удэ наличники и прочее старинное оформление хвалил ранее известный блогер-урбанист Илья Варламов.

- Большая ценность, что здесь сохранилась целостная историческая ткань – районы 30-х домов, 50-х годов, в центре дореволюционная застройка. Здесь жирный лайк Улан-Удэ, без всякого сарказма, - говорил он по итогам своей поездки в столицу Бурятии.
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