В Бурятии приступили к монтажу солнечных модулей на Торейской СЭС

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Строительство планируется завершить в конце этого года



В Джидинском районе Бурятии вблизи села Нижний Торей ведётся строительство шестой солнечной электростанции, мощность которой составит 45 МВт. Завершение строительства Торейской СЭС запланировано на четвёртый квартал этого года.



В настоящее время осуществляется забивка свай и монтаж опорных конструкций. Также начались работы по установке фотоэлектрических модулей (ФЭМ).



При строительстве Торейской солнечной электростанции будет использовано около 140 тысяч высокоэффективных гетероструктурных солнечных модулей отечественного производства.



К 2022 году совокупная мощность проектов по строительству солнечных электростанций в Бурятии достигнет 145 МВт, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

