Строительство планируется завершить в конце этого года
В Джидинском районе Бурятии вблизи села Нижний Торей ведётся строительство шестой солнечной электростанции, мощность которой составит 45 МВт. Завершение строительства Торейской СЭС запланировано на четвёртый квартал этого года.
В настоящее время осуществляется забивка свай и монтаж опорных конструкций. Также начались работы по установке фотоэлектрических модулей (ФЭМ).
При строительстве Торейской солнечной электростанции будет использовано около 140 тысяч высокоэффективных гетероструктурных солнечных модулей отечественного производства.
К 2022 году совокупная мощность проектов по строительству солнечных электростанций в Бурятии достигнет 145 МВт, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.
В Бурятии приступили к монтажу солнечных модулей на Торейской СЭС
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