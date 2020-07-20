91-летняя танцующая бабушка пожелала жителям Бурятии долголетия

Известная в Бурятии танцующая бабушка Тамара Леонидовна Зубкова рассказала о своей жизни. 19 июля пенсионерке исполнился 91 год. Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году пенсионерка отпраздновала свой юбилей под песню Skibidi рэйв-группы Little Big.
В видео, которое опубликовали её дети в паблике «Весь Улан-Удэ», бабушка рассказывает о себе. Монолог она начала с того, что у неё пять детей, 11 внуков, 24 правнука, пять праправнуков, одна праправнучка. Всю жизнь она с большим удовольствием играла на музыкальных инструментах: гитаре, балалайке, гармошке. «Люблю веселиться», - сказала Тамара Леонидовна.
- Всегда ездила выступала по Бурятии: Баргузин, в Юбилейном… Всегда было много аплодисментов, - поделилась Тамара Леонидовна.
По её словам, к людям она сама относится очень уважительно. Её дом всегда полон гостей. К ней приезжают друзья, дети, подруги.
Также бабушка поведала о своём здоровье. На сегодня она прекрасно себя чувствует и не болеет: «Всё у меня хорошо».
В завершение она пожелала жителям Бурятии прожить такую же долгую и интересную жизнь.
- Хочу сказать, чтобы вы прожили также 91 год, там видно будет, - подытожила Тамара Леонидовна.
Бабушка покорила бурятский Instagram своими зажигательными танцами. Видео делится её правнучка Екатерина. Под постами, как правило, всегда множество комментариев с добрыми пожеланиями для Тамары Леонидовны.
Так и в этот раз подписчики паблика выразили пожелания Тамаре Леонидовне: «Какая молодчина. Здоровья!!!», «Молодец! Дай бог крепкого здоровья!», «Крепкого здоровья бабушке и долгих лет жизни в веселье и радости», «Молодец! Хорошего здоровья и ещё многие лета жизни!».
Видео с рассказом Тамары Леонидовны набрало не меньше просмотров, чем её танцы – около 30 тысяч.