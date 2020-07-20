91-летняя танцующая бабушка пожелала жителям Бурятии долголетия







По её словам, к людям она сама относится очень уважительно. Её дом всегда полон гостей. К ней приезжают друзья, дети, подруги.



Также бабушка поведала о своём здоровье. На сегодня она прекрасно себя чувствует и не болеет: «Всё у меня хорошо».



В завершение она пожелала жителям Бурятии прожить такую же долгую и интересную жизнь.



- Хочу сказать, чтобы вы прожили также 91 год, там видно будет, - подытожила Тамара Леонидовна.



Бабушка покорила бурятский Instagram своими зажигательными танцами. Видео делится её правнучка Екатерина. Под постами, как правило, всегда множество комментариев с добрыми пожеланиями для Тамары Леонидовны.



Так и в этот раз подписчики паблика выразили пожелания Тамаре Леонидовне: «Какая молодчина. Здоровья!!!», «Молодец! Дай бог крепкого здоровья!», «Крепкого здоровья бабушке и долгих лет жизни в веселье и радости», «Молодец! Хорошего здоровья и ещё многие лета жизни!».



Видео с рассказом Тамары Леонидовны набрало не меньше просмотров, чем её танцы – около 30 тысяч.







