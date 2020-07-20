Бурятский боец одержал победу на турнире MMA в Петербурге



Изначально бурятский спортсмен должен был сразиться с бойцом из Дагестана Магомедали Магомедрасуловым, однако тот получил травму во время подготовки.



Бой прошёл в промежуточной весовой категории 68 кг, хотя Зандан в соцсетях сообщал, что планировал выступать в весовой категории 65,8 кг: «Это немного облегчит сгонку веса», отмечал боец.



В официальном аккаунте M-1 Global перед боем писали:



«Боец из Улан-Удэ Зандан Цыденов является опытным и закаленным в поединках бойцом. Он Мастер Спорта по вольной борьбе и боевому самбо, а также он является победителем международных турниров по армейскому рукопашному бою. На профессиональной арене смешанных единоборств он провел пять поединков, четырежды праздновал победу, при этом трижды его оппоненты отправлялись в нокаут. Также Зандан является чемпионом организации Baikal FC»

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Его соперник – Арсен Шибзухов - чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо и призер первенства России по боевому самбо. В профессиональных смешанных единоборствах Арсен один бой выиграл и один проиграл.

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«Оба бойца готовы показать все на что способны в дебюте в рейдже M-1 Global. Они любят рубиться в стойке и при этом показывают очень динамичную борьбу. От этого поединка стоит ожидать боя на встречных курсах, высокий темп и яркое зрелище», обещали M-1 Global.



Во время боя Зандан пропустил точный удар коленом, однако смог выстоять. Он уронил соперника на настил и провёл серию ударов.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 18 Июл 2020 в 4:39 PDT



Жители Бурятии поздравляют бойца с победой: «Буряадууд урагшаа!», «Ура! Молодец, Зандан! Так держать!», «Волевая победа! Поздравляю! Сила воли плюс характер!», «Зандан – Красава», «Круто!!! Молодец после такого удара ничего себе так держать. Класс!».



Жители Бурятии поздравляют бойца с победой: «Буряадууд урагшаа!», «Ура! Молодец, Зандан! Так держать!», «Волевая победа! Поздравляю! Сила воли плюс характер!», «Зандан – Красава», «Круто!!! Молодец после такого удара ничего себе так держать. Класс!».

18 июля в Санкт-Петербурге бурятский боец ММА Зандан Цыденов, чемпион лиги BAIKALFC-MMA в полулёгком весе, одержал победу над бойцом из Кабардино-Балкарии Арсеном Шибзуховым на турнире по смешанным единоборствам MMA Series 10: M-1 Online & WKG.