Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду

Мужчина неоднократно садился за руль в нетрезвом виде



31-летний житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в езде в нетрезвом виде. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.



В июле 2019 года сельчанин осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако в сентябре того же года, употребив алкоголь, он вновь сел за управление транспортного средства – мотоцикла. Вскоре был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.



- Прибайкальский районный суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься определённым видом деятельности по управлению транспортными средствами сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.

