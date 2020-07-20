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Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду

Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина неоднократно садился за руль в нетрезвом виде

31-летний житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в езде в нетрезвом виде. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

В июле 2019 года сельчанин осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако в сентябре того же года, употребив алкоголь, он вновь сел за управление транспортного средства – мотоцикла. Вскоре был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.

- Прибайкальский районный суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься определённым видом деятельности по управлению транспортными средствами сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.
прокуратура ПДД
 
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