В Улан-Удэ днём до +21 градуса

По республике местами небольшие дожди, по северу умеренные дожди, местами возможны грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, 20 июля по республике местами небольшие дожди, по северу умеренные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +2, +7, днём +16, +22.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью +10, +12, днём +19, +21.
По республике местами небольшие дожди, по северу умеренные дожди, местами возможны грозы
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