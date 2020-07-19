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В Ангарске мужчина перечислил мошенникам 100 тысяч

В Ангарске мужчина перечислил мошенникам 100 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина хотел купить внедорожник 

В Ангарске сотрудники полиции проводят проверку в связи с обращением в ОВД 34-летнего инженера одного из промышленных предприятий. Он сообщил о том, что стал жертвой мошенников.

Мужчина планировал покупку внедорожника. Для этого он подыскал в Сети подходящий вариант – объявление о продаже авто «Тойота Ленд Крузер Прадо», 2013 г.в., за 1,6 млн. рублей являлось одним из наиболее привлекательных по соотношению цены и комплектации машины, среди всех аналогичных предложений.

В процессе диалога продавец, якобы находящийся на территории Волгоградской области, согласился доставить иномарку в Иркутскую область. Для этого он потребовал перевести предоплату в размере 100 тысяч рублей и после её получения передал контактную информацию о дальнобойщике, которому поручено доставить машину в пункт назначения.

Через несколько дней собственник «Прадо» позвонил клиенту и попросил перечислить на его счет ещё 300 тысяч рублей. Понимания, что подобная сделка не является защищённой, ангарчанин отказался делать это и потребовал вернуть ранее направленные средства. В ответ на это автор объявления и его подельник отключили телефоны и больше не выходили на связь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
мошенничество
 
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