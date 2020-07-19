В заповеднике в Забайкалье ведутся наблюдения за жизнью манулов с помощью фотоловушек

Первые автоматические камеры были установлены осенью 2018 года



В Даурском заповеднике уже полтора года ведутся наблюдения за жизнью манулов с помощью фотоловушек.



Благодаря постоянному круглосуточному вниманию трёх, а с начала лета – четырёх десятков оптических глаз тайная жизнь этих редких животных становится всё более понятной. «То, о чём раньше только догадывались или вовсе не знали, становится очевидным или даёт пищу для нового научного поиска», - отметили в ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский».



- Первые автоматические камеры были установлены осенью 2018 года – вслед за возвращением на волю осиротевшего мануленка Даши, выращенной и воспитанной людьми. Когда Дарья уходила, манулий род на Адон-Челоне благоденствовал. Кормов – любимых кошками даурских пищух, а также сусликов, полевок и куропаток было в избытке, зима выдалась мягкой и почти без снега. Однако весной случилась первая беда – прошли катастрофические пожары. Из-за них вымерла часть грызунов, погибли и некоторые из хищников и даже копытных: косуль и дзеренов. Мёртвым был найден один из манулов. Осень 2018 года всё ещё была для хищников оптимальна. Кормов хватало, но избытка уже не было, - сообщили в пресс-службе заповедника.



К этому времени фотоловушки позволили проследить за жизнью двух семей манулов, из которых вышли вполне упитанные котята. Манулы неплохо перезимовали, но новое лето встретили полуголодными. Весной с Адон-Челона разбежалось большинство лис, и разлетелись многие из хищных птиц. «Частично разбрелись и манулы – здесь у них нет шансов вырастить много готовых к зиме котят», - добавили в заповеднике.



- Нам предстоят не столь благостные и красивые наблюдения, как год назад. Очень важно понять, как такие скрытные и высоко специализированные хищники, как манулы, переживают трудные для них времена. В природе многие процессы цикличны. Численность полевок и пищух от года к году по разным причинам колеблется в сотни раз. В периоды бескормицы, да ещё при неблагоприятных погодных условиях, численность мелких хищников тоже подвержена глубоким депрессиям. Эти волнообразные колебания известны давно, но насколько устойчивы животные, особенно редкие, к новым условиям, обусловленным резким потеплением? Понаблюдаем и будем готовы к худшему, чтобы постараться сохранить как можно больше манульих жизней. В трудное время очень важно исключить все дополнительные факторы смертности манулов, идущие от человека. Главные из них - пожары и собаки. Первые маленькие, недокормленные котята уже испытывают свою судьбу, пытаясь выжить. Этого люди не видят, но об этом надо знать, - рассказал эколог Вадим Кирилюк.



Проект Даурского заповедника «Манул – знать и сопереживать, чтобы сохранить» поддержан благотворительным фондом.

