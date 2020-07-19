Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, состоялись комплексные тренировки пожарных команд по тушению условных возгораний.
С пожарными были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, оперативный выход техники из парка, развёртывание пожарных машин, прокладка магистральных и рабочих линий подачи воды и специальных растворов.
Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания, в частности, складов с горюче-смазочными материалами, хранилищ техники. Более 30% тренировок прошли ночью.
В тренировках приняли участие около 30 пожарных команд, было задействовано более 50 единиц специализированной техники и агрегатов пожаротушения.
Ранее на территории воинских частей, военных городков было проверено состояние противопожарного оборудования, наземных и подземных резервуаров с водой.
Всего в постоянной готовности находится около 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения, РХБ защиты и инженерных подразделений, сообщает пресс-служба ВВО.
Более 500 военнослужащих в Бурятии приняли участие в пожарно-тактических учениях
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