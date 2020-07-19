 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июля

18 Июля

17 Июля

Популярное

Более 500 военнослужащих в Бурятии приняли участие в пожарно-тактических учениях

Более 500 военнослужащих в Бурятии приняли участие в пожарно-тактических учениях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, состоялись комплексные тренировки пожарных команд по тушению условных возгораний.

С пожарными были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, оперативный выход техники из парка, развёртывание пожарных машин, прокладка магистральных и рабочих линий подачи воды и специальных растворов.

Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания, в частности, складов с горюче-смазочными материалами, хранилищ техники. Более 30% тренировок прошли ночью.

В тренировках приняли участие около 30 пожарных команд, было задействовано более 50 единиц специализированной техники и агрегатов пожаротушения.

Ранее на территории воинских частей, военных городков было проверено состояние противопожарного оборудования, наземных и подземных резервуаров с водой.

Всего в постоянной готовности находится около 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения, РХБ защиты и инженерных подразделений, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске мужчина перечислил мошенникам 100 тысяч
В Ангарске мужчина перечислил мошенникам 100 тысяч
Общество, 19.07.2020
Мужчина хотел купить внедорожник
Актёр Стивен Сигал приедет в Бурятию
Актёр Стивен Сигал приедет в Бурятию
Общество, 19.07.2020
В республике голливудская звезда планирует находиться в течение всей следующей недели
Более 500 военнослужащих в Бурятии приняли участие в пожарно-тактических учениях
Более 500 военнослужащих в Бурятии приняли участие в пожарно-тактических учениях
Общество, 19.07.2020
Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания
В заповеднике в Забайкалье ведутся наблюдения за жизнью манулов с помощью фотоловушек
В заповеднике в Забайкалье ведутся наблюдения за жизнью манулов с помощью фотоловушек
Общество, 19.07.2020
Первые автоматические камеры были установлены осенью 2018 года
В ракетном соединении ВВО в Бурятии завершилась подготовка к всеармейскому конкурсу
В ракетном соединении ВВО в Бурятии завершилась подготовка к всеармейскому конкурсу
Общество, 19.07.2020
Военнослужащие отрабатывали нормативы по огневой, тактической и специальной подготовке
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и машину
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и машину
Общество, 19.07.2020
Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 63 тысяч рублей
«Вода выше колен»: Дом улан-удэнки топит после дождей уже 70 лет
«Вода выше колен»: Дом улан-удэнки топит после дождей уже 70 лет
Общество, 19.07.2020
Семья каждый год терпит большие страдания из-за отсутствия нормальной дороги, водоотвода и ливнёвки. ВИДЕО
В Бурятии медведь развернул фотоловушку
В Бурятии медведь развернул фотоловушку
Общество, 19.07.2020
Устройство было установлено у дороги для фиксации въезжающих в лес машин. ФОТО
В Бурятии семья оформила опеку над дочкой своей работницы
В Бурятии семья оформила опеку над дочкой своей работницы
Общество, 19.07.2020
Их бывшая работница не заботилась о ребёнке, в её доме собирались пьяные компании

В Бурятии выявили ещё 41 случай заражения коронавирусом
В Бурятии выявили ещё 41 случай заражения коронавирусом
Общество, 19.07.2020
Сейчас проходят лечение 802 человека
36-й пациент с коронавирусом умер в Бурятии
36-й пациент с коронавирусом умер в Бурятии
Общество, 19.07.2020
У 69-летней женщины имелись тяжёлые сопутствующие заболевания
В Бурятии возможны грозы
В Бурятии возможны грозы
Общество, 19.07.2020
Временами ожидается порывистый ветер
Жителей Бурятии возмутила крошечная батарея
Жителей Бурятии возмутила крошечная батарея
Общество, 18.07.2020
Необычную батарею обнаружили в общежитии на ПВЗ

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^