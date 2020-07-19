Более 500 военнослужащих в Бурятии приняли участие в пожарно-тактических учениях

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, состоялись комплексные тренировки пожарных команд по тушению условных возгораний.



С пожарными были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, оперативный выход техники из парка, развёртывание пожарных машин, прокладка магистральных и рабочих линий подачи воды и специальных растворов.



Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания, в частности, складов с горюче-смазочными материалами, хранилищ техники. Более 30% тренировок прошли ночью.



В тренировках приняли участие около 30 пожарных команд, было задействовано более 50 единиц специализированной техники и агрегатов пожаротушения.



Ранее на территории воинских частей, военных городков было проверено состояние противопожарного оборудования, наземных и подземных резервуаров с водой.



Всего в постоянной готовности находится около 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения, РХБ защиты и инженерных подразделений, сообщает пресс-служба ВВО.

