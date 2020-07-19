В ракетном соединении ВВО в Бурятии завершилась подготовка к всеармейскому конкурсу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Военнослужащие отрабатывали нормативы по огневой, тактической и специальной подготовке



В ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, завершилась подготовка личного состава к всероссийскому этапу конкурса по полевой выучке на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут». Военнослужащие отрабатывали нормативы по огневой, тактической и специальной подготовке.



Финал конкурса поделён на три этапа: транспортный манёвр, огневой биатлон и контрольный рубеж.



На первом этапе боевые расчёты преодолевают сложную трассу, которая содержит типовые для нашей местности препятствия: рвы, холмы, каменистые участки. Затем бойцы должны показать мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также аккуратно при помощи крана загрузить макет ящика с боеприпасами в кузов автомобиля.



Каждая операция чётко нормирована по времени и технике погрузки.



Одновременно другая часть команды на поле для стрельбы ведёт огневое прикрытие погрузки. Затем боевой расчёт вместе с боеприпасами отправляется на трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности, где они подвергнутся огневому и химическому воздействию со стороны условного противника. Завершает маршрут погрузка боеприпасов на борт вертолёта без помощи крана.



Сам конкурс пройдёт на одном из полигонов в Московской области.



Команда от ракетного соединения из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места, сообщает пресс-служба ВВО.

