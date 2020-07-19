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«Вода выше колен»: Дом улан-удэнки топит после дождей уже 70 лет

«Вода выше колен»: Дом улан-удэнки топит после дождей уже 70 лет
Общество,  Фото:скриншот
Семья каждый год терпит большие страдания из-за отсутствия нормальной дороги, водоотвода и ливнёвки. ВИДЕО

Улан-удэнка, проживающая в посёлке Южный по улице Бограда, в течение многих лет переживает потоп после каждого ливня. Она живёт со своим отцом в частном двухквартирном доме, и проблема подтопления, по её словам, существует уже 70 лет – столько же, сколько лет её отцу.

Всё это происходит, потому что по улице нет нормальной дороги, тротуара, водоотвода и ливнёвки, считает горожанка.

Улан-удэнка объясняет, что 12 июля в посёлке прошёл сильный ливень, вода по дороге бежала с горы, где есть лес, стоят пятиэтажки и здание ОМОН, и попадала прямо во двор её дома. Просёлочную дорогу каждый год засыпают и грейдируют – теперь её уровень стал почти на полтора метра выше, чем уровень дома.

- Мы своими силами сколотили короб вдоль забора и засыпали его. Сейчас мы решили ставить бетонный барьер для огорода, но не успели. Вся вода ушла с дороги к нам во двор. Если бы ливень продолжился, подтопило бы и соседей. Понимаете, это не я одна, и проблема не сегодняшняя, всё это длится годами, - рассказывает хозяйка дома.



Зная, что этим летом случится такая же ситуация, женщина заблаговременно построила грядки на высоте полутора метров от земли.

- У меня все там плавало: доски, вещи. Вода была выше колен. Вода и в дом попала через отдушину. Мы заблаговременно построили грядки на полтора метра от земли. Грядки затопило, но не настолько. В том году в августе нас утопило, два года назад сильный ливень был – мне пришлось у знакомых брать вентиляторы большие и ставить в погреб, чтобы он до зимы просушился, - жалуется женщина.

Она рассказывает, что 12 июля на свои деньги заказала один трактор, потому что службы обещали приехать только на следующий день. За ночь вода ушла, и спецтехника откачала только оставшуюся «жижу».

- Я уже думаю в прокуратуру писать, сил просто нет. Писала в соцсети мэру, пока он молчит. Я лопату бросила и сказала: «Да и пусть льётся». Вода за ночь ушла, земля рыхлая. Но грязь осталась, всё, что с горы идёт, - делится горожанка.

Женщина узнавала, планируют ли власти решать проблему.

- Ни отводов, ни ливнёвок, ничего нет. Хотя там есть территория, что-то вроде пустыря, куда можно увести воду. Но инженеры говорят, что в планах в бюджете мероприятий по нашей улице нет, что мы там не числимся, - отмечает она.

По её словам, проблема затрудняет жизнь всему посёлку. После ливня на просёлочной дороге образуется огромная лужа длиной в 50 метров. Люди, возвращаясь с работы, выходят из маршруток на остановке по федеральной трассе и идут по просёлочной, но такую лужу вброд не пройдешь.

- Люди разворачиваются и идут до дома вдоль федеральной трассы, где нет тротуара или бордюров. В этой луже даже детишки купаются иногда, родители их гоняют. Потому что там же вся вода с мусорки, с помойки в лесу, - возмущается горожанка.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июля в Улан-Удэ прошёл сильный ливень. С городских улиц откачали более 2,3 тысяч кубометров воды, скопившейся на проезжей части дорог. Работы производились по улицам Бабушкиной, Ключевской, Витебской, Байдовской, Лебедева, Трубачеева, Сахьяновой, Жердева, Тобольской, Саянской, Маяковского, Кабанской, Свободы, Балтахинова, Лазурной, по проспекту Строителей и др. 
ливень
 
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