Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 63 тысяч рублей
17 июля в полицию в Тарбагатайском районе обратился лесничий с сообщением о том, что на территории Заудинского участкового лесничества, в 7 км от посёлка Николаевский, неизвестный совершил незаконную порубку более четырёх кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 63 тысяч рублей.
Позже задержан 33-летний не работающий, ранее не судимый житель Улан-Удэ.
С места происшествия изъяты заготовленная древесина, бензопила, автомобиль.
Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, гражданин привлечён к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и машину
Общество, Фото:
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