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В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и машину

В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и машину
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 63 тысяч рублей

17 июля в полицию в Тарбагатайском районе обратился лесничий с сообщением о том, что на территории Заудинского участкового лесничества, в 7 км от посёлка Николаевский, неизвестный совершил незаконную порубку более четырёх кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 63 тысяч рублей.

Позже задержан 33-летний не работающий, ранее не судимый житель Улан-Удэ.

С места происшествия изъяты заготовленная древесина, бензопила, автомобиль.

Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, гражданин привлечён к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
черные лесорубы
 
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