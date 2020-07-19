В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и машину

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 63 тысяч рублей



17 июля в полицию в Тарбагатайском районе обратился лесничий с сообщением о том, что на территории Заудинского участкового лесничества, в 7 км от посёлка Николаевский, неизвестный совершил незаконную порубку более четырёх кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 63 тысяч рублей.



Позже задержан 33-летний не работающий, ранее не судимый житель Улан-Удэ.



С места происшествия изъяты заготовленная древесина, бензопила, автомобиль.



Возбуждено уголовное дело.



Кроме того, гражданин привлечён к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

