Их бывшая работница не заботилась о ребёнке, в её доме собирались пьяные компании
9 июля Бичурским районным судом Бурятии рассмотрено гражданское дело о лишении родительских прав женщины, которая работала у истца по найму в 2018 году, помогала ей по хозяйству и жила у них дома с дочерью несколько месяцев, потом переехала.
С тех пор семья, где работала жительница Бурятии, материально поддерживала девочку, ежегодно помогала собирать её в школу.
В июле 2019 года девочка пришла домой к семье, взявшей ранее её мать на работу, и попросила разрешения остаться, пояснив, что не может найти маму. Те в свою очередь оставили ребёнка.
- Истец оставила ребенка, а через неделю, узнав, что её никто не ищет, обратилась в орган опеки и попечительства. Девочку забрали в реабилитационный центр. В это же время истец прошла школу приемных родителей и стала опекуном. С сентября 2019 года ребенок живет в их семье, - сообщили в пресс-службе суда.
Мать в воспитании не участвует, материально не содержит, в доме, где она живёт с сожителем, часто собираются компании, которые распивают спиртные напитки.
- Жить в таких условиях девочке небезопасно, поэтому решением суда гражданка ограничена в родительских правах, - отметили в суде.
В Бурятии семья оформила опеку над девочкой своей работницы
Общество, Фото:
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