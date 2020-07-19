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Улан-удэнец выращивал мак на своём участке

Улан-удэнец выращивал мак на своём участке
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Возбуждено уголовное дело

В Улан-Удэ изъяли наркотические средства у 53-летнего жителя Советского района.

Ранее судимый, нигде не работающий мужчина был задержан полицейскими в рамках операции «Мак». Обнаружено 77 кустов растительного мака, являющимся наркосодержащим растением. Мужчина культивировал наркотик на своём участке.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

наркотики
 
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