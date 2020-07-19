Улан-удэнец выращивал мак на своём участке

Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ изъяли наркотические средства у 53-летнего жителя Советского района.
Ранее судимый, нигде не работающий мужчина был задержан полицейскими в рамках операции «Мак». Обнаружено 77 кустов растительного мака, являющимся наркосодержащим растением. Мужчина культивировал наркотик на своём участке.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело
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