Временами ожидается порывистый ветер
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 19 июля местами по республике небольшие, по юго-западу умеренные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-18 м/с. Температура днём +16,+22.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Днём ожидается +18,+20.
В Бурятии возможны грозы
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