 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июля

18 Июля

17 Июля

Популярное

В Бурятии возможны грозы

В Бурятии возможны грозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Временами ожидается порывистый ветер

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 19 июля местами по республике небольшие, по юго-западу умеренные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-18 м/с. Температура днём +16,+22.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Днём ожидается +18,+20. 
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии возмутила крошечная батарея
Жителей Бурятии возмутила крошечная батарея
Общество, 18.07.2020
Необычную батарею обнаружили в общежитии на ПВЗ
В Бурятии набирают волонтёров на Байкал
В Бурятии набирают волонтёров на Байкал
Общество, 18.07.2020
Волонтёры будут работать в Баргузинском заливе
О Герое Советского Союза Николае Клыпине
О Герое Советского Союза Николае Клыпине
Общество, 18.07.2020
В его честь названа улица в Железнодорожном районе Улан-Удэ
В Окинском районе Бурятии сняли режим ЧС
В Окинском районе Бурятии сняли режим ЧС
Общество, 18.07.2020
Режим ЧС вводился из-за разрушенного моста

В Улан-Удэ сигареты обменяют на яблоки
В Улан-Удэ сигареты обменяют на яблоки
Общество, 18.07.2020
Улан-удэнцы смогут в буквальном смысле «забить на сигарету»


Некоторые улан-удэнцы вынуждены прожить без горячей воды три недели
Некоторые улан-удэнцы вынуждены прожить без горячей воды три недели
Общество, 18.07.2020
Жители проспекта Строителей возмущены ходом ремонта, оставившего их без горячей воды
Андрей Бородин: «Сложилась байкальская правовая аномалия»
Андрей Бородин: «Сложилась байкальская правовая аномалия»
Общество, 18.07.2020
Общественник считает, что требуется кардинальный подход к пересмотру принципов в деятельности на Байкале  
В Бурятии проверяют защиту сёл от лесных пожаров
В Бурятии проверяют защиту сёл от лесных пожаров
Общество, 18.07.2020
В Бурятии продолжается операция «Особый противопожарный режим»
Состав Научного совета СО РАН по проблемам Байкал обновили
Состав Научного совета СО РАН по проблемам Байкал обновили
Общество, 18.07.2020
В обновлённый состав вошли учёные из региональных отделений РАН
Мастер рассказала о самой сложной цветочной композиции в Улан-Удэ
Мастер рассказала о самой сложной цветочной композиции в Улан-Удэ
Общество, 18.07.2020
Екатерина Твердохлебова занимается цветочным оформлением на улицах города
Проект «Детство без опасности» стартует в Бурятии
Проект «Детство без опасности» стартует в Бурятии
Общество, 18.07.2020
Тренинги будут проводить с молодыми родителями
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 18.07.2020
В Улан-Удэ без осадков
В Бурятии проходит кубок ветеранов шоссейного велоспорта
В Бурятии проходит кубок ветеранов шоссейного велоспорта
Общество, 17.07.2020
Этапы соревнования проводятся в виде тренировочных тестовых заездов с раздельным стартом

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^