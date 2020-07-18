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Жителей Бурятии возмутила крошечная батарея

Жителей Бурятии возмутила крошечная батарея
Общество,  Фото:страница Татьяны Думновой
Необычную батарею обнаружили в общежитии на ПВЗ

Подъездную батарею всего из одной секции обнаружили в Улан-Удэ. Об этом сообщила Татьяна Думнова, бывший министр экономики, а ныне первый зампредседателя Общественной палаты Бурятии.

«Модернизация ЖКХ. На фото: после капремонта в общежитии по Октябрьской, д. 21 в Улан-Удэ на лестничной площадке провели отопление. Законодательством не устанавливается количество батарей в доме. Единственно, где вы можете посмотреть их наличие, в проекте дома, если конечно его найдете. При этом температура в подъезде должна поддерживаться не менее 14 градусов. Как её обеспечит УК (управляющая компания - ред.), это проблемы УК», - подписала снимок Татьяна Думнова.

Пользователей весьма впечатлило увиденное. «Эта ниточка - однобатарейка... согреет подъезд?!» - задалась вопрос местная жительница. Другой улан-удэнец сделал сравнение: «Как картина Сальваторе Дали «Предчувствие гражданской войны». Экономист и общественник Андрей Ринчино поделился: «Заходил недавно в общежитие на Октябрьской 21. Там только кино про Сталкера снимать или фильм про дом ужасов».

Отметился в комментариях улан-удэнский депутат Дмитрий Турченюк, решивший успокоить пользователей. Он сообщил, что это «времянка для опрессовки». «К отопительному сезону подрядчик поставит полноценные. Когда работы завершат, будем принимать комиссионно», - заявил он.

отопление Общественная палата
 
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