В Бурятии набирают волонтёров на Байкал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Волонтёры будут работать в Баргузинском заливе



В Бурятии идёт набор волонтёров для работы в Баргузинском заливе – одном из красивейших мест Байкала. Проживание и питание предоставляется. Об этом сообщила председатель фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых.



- Проект «Национальные парки без мусора» от ФГБУ «Заповедное Подлеморье» при содействии БФ «Озеро Байкал» расширяет свои границы. Открываем новый (третий) пункт для волонтёрских работ на Баргузинском заливе. Срочно нужны сильные духом, выносливые, позитивные люди для проведения экологических мероприятий на берегу озера, - поделилась Горбатых.



Волонтёры проводят эколого-просветительские работы с туристами – продвигают идею раздельного сбора отходов. Также добровольцы будут следить за чистотой береговой линии в зоне кемпингов.



Будет предоставлен дом на берегу озера. С собой желающим необходимо иметь спальные мешки (можно постельные принадлежности, если на машине), средства гигиены, умение разводить костёр.



Набор идёт с 20 июля по 30 августа. Сезон длится неделю (с понедельника по понедельник).



Обращаться по телефону: 8924-013-44-75 Лейла (координатор экологического сообщества «Решаем вместе».



