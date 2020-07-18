Некоторые улан-удэнцы вынуждены прожить без горячей воды три недели

Жители проспекта Строителей возмущены ходом ремонта, оставившего их без горячей воды
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 20 июля по причине остановки ТЭЦ-1 на ремонт горячей воды лишится значительная часть Улан-Удэ. Воды не будет две недели – до 2 августа.
Однако некоторым горожанам воду отключили уже в понедельник, 13 июля, а значит, без этого блага цивилизации им придётся жить практически три недели. Речь идёт о многоквартирных домах по проспекту Строителей, №№ 10, 12 и 20.
Отключение воды объяснили капитальным ремонтом 696 метров трубопровода. Жителям обещали подать горячую воду на два дня, в выходные – перед самым большим отключением горячей воды.
Однако местный Сергей возмущён ходом работ.
- Говорят, что по плану происходит замена труб. 11 числа подошёл экскаватор, вырыл часть котлована – не полный котлован, а часть, даже меньше половины отрыл. В понедельник, 13 числа, в девять часов горячей воды уже не было, я лично позвонил в диспетчерскую теплосетей. Я говорю, а почему? Там сказали – нам дали указание отключить, так как у них всё готово для ремонта. Я им говорю – тут даже котлована нет, они – начальство сказало, мы отключили. В среду ни одного работника не было, они как в понедельник трубы привезли и всё. Только два человека появились с бензорезом, они пытаются эти старые трубы срезать. Кто они, непонятно. И всё, и больше никого нет, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей о том, что происходило в середине недели.
В четверг, по его словам, ситуация немного изменилась.
- Подошёл экскаватор, начал работать, раскопал ещё одну часть, метров, наверное, 15. Старые трубы они вынули, а новые не начали класть. А по плану они 18-го, в субботу утром должны дать горячую воду. А у них даже трубы в лотках не лежат, - пояснил местный житель.
«Байкал-Daily» обратился за разъяснением в ПАО «ТГК-14». В пресс-службе компании сообщили, что пятницу, с 10 июля специалисты подрядной организации ООО «Инал» приступили к запланированным работам по капитальному ремонту 696 метров трубопровода по пр. Строителей, 12. На время демонтажных и монтажных работ горячее водоснабжение потребителей жилых домов по адресам пр. Строителей 10, 12 и 20 временно приостановлено.
По информации компании, специалисты подрядной организации работы проводят поэтапно и на территории двух участков. Первый этап – демонтажно-монтажные работы работ на участках без асфальтобетонного покрытия. Второй этап – земляные и демонтажно-монтажные работы на участках с асфальтобетонным покрытием.
- За 10 и 11 июля проведены земляные и вскрышные работы на участках в районе пр. Строителей, 20 и пр. Строителй,12. С 13 июля силами подрядной организации был произведён демонтаж труб, чистка лотков и тепловых камер, а также монтаж опорных подушек по пр. Строителей,20. С 14 июля специалистами продолжена работа по монтажу трубопроводов и их покраска, монтаж изоляции. С 16 июля началось вскрытие асфальтобетонного покрытия в районе павильона по пр. Строителей, 20, демонтаж плит и покраска труб, - сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».
В компании сообщили, что горячее водоснабжение потребителям жилых домов по адресам пр. Строителей 10, 12 и 20 будет подключено раньше на сутки: 18 и 19 июля.
Однако сегодня, 18 июля (по состоянию на 12.30 часов), Сергей сообщил, что все его опасения подтвердились.
- Нет, не включили воду, они вчера всё до почты раскопали, полностью котлован, у них всего лишь три человека работника. Возле нашего дома на сегодня они сняли старые трубы, новые положили. А котлован они вчера раскопали, там-то, наверное, не положили. Сейчас трое рабочих на месте, экскаватор стоит, грузовик подъехал. Они грузят старые трубы и всё, - отметил горожанин.
Некоторые улан-удэнцы вынуждены прожить без горячей воды три недели
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