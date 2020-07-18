В Бурятии в ходе операции «Мотоцикл» поймали пьяного водителя

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Операция прошла в Селенгинском районе



С 11 по 13 июля в Селенгинском районе Бурятии сотрудники ДПС устроили профилактическое мероприятие «Мотоцикл».



С участниками дорожного движения проводили беседы о недопущении нарушений правил дорожного движения. Инспекторы раздали листовки на темы «Соблюдай ПДД» и «Не пей за рулём».



- При проведении мероприятия составлено шесть административных протоколов за нарушение ПДД водителями мотоциклов и мопедов. Выявлен один водитель в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



