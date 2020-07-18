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В Бурятии в ходе операции «Мотоцикл» поймали пьяного водителя

В Бурятии в ходе операции «Мотоцикл» поймали пьяного водителя
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Операция прошла в Селенгинском районе

С 11 по 13 июля в Селенгинском районе Бурятии сотрудники ДПС устроили профилактическое мероприятие «Мотоцикл».

С участниками дорожного движения проводили беседы о недопущении нарушений правил дорожного движения. Инспекторы раздали листовки на темы «Соблюдай ПДД» и «Не пей за рулём».

- При проведении мероприятия составлено шесть административных протоколов за нарушение ПДД водителями мотоциклов и мопедов. Выявлен один водитель в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

мотоциклисты ГИБДД
 
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