Операция прошла в Селенгинском районе
С 11 по 13 июля в Селенгинском районе Бурятии сотрудники ДПС устроили профилактическое мероприятие «Мотоцикл».
С участниками дорожного движения проводили беседы о недопущении нарушений правил дорожного движения. Инспекторы раздали листовки на темы «Соблюдай ПДД» и «Не пей за рулём».
- При проведении мероприятия составлено шесть административных протоколов за нарушение ПДД водителями мотоциклов и мопедов. Выявлен один водитель в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии в ходе операции «Мотоцикл» поймали пьяного водителя
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