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Андрей Бородин: «Сложилась байкальская правовая аномалия»

Андрей Бородин: «Сложилась байкальская правовая аномалия»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Общественник считает, что требуется кардинальный подход к пересмотру принципов в деятельности на Байкале

Командир организации «Добровольческий корпус Байкала» Андрей Бородин высказался по новому закону, который касается вырубки леса на Байкале. Как сообщал «Байкал-Daily», Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к закону «Об охране озера Байкал», которые разрешают «Российским железным дорогам» массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. 

Принятые поправки до 31 декабря 2024 года разрешают «проведение сплошных рубок» при работах для увеличения пропускной способности магистралей. Список объектов инфраструктуры, под которые можно проводить вырубку леса, будет определен правительством.

- Есть определённая логика, которую, наверное, с точки зрения реализации национальных проектов, развития экономики, страны в целом, необходимо поддержать. Байкало-Амурская магистраль и Транссибирская железная дорога – практически большая часть территории Российской Федерации охвачена этими дорогами. Понятно, что есть какие-то территории, находящиеся в режиме особо охраняемых, регионального или местного значений, по которым так или иначе железная дорога проходит. Условно говоря, была одна ветка железной дороги, много составов скапливалось на перегонных станциях для того, чтобы пропускать встречный поток - понятно, что необходимо создание второй ветки. И это значительно разгрузит логистическую ситуацию. Поэтому само принятие такого законопроекта вполне обоснованно, - считает Бородин.

Что касается Центральной экологической зоны, то, по его мнению, ключевые позиции по защите озера Байкал здесь сохраняются.

- Понятно, что у нас есть законодательство об охране озера Байкал, которое регулирует любую хозяйственную деятельность на данной территории. Я так понимаю, что ключевые позиции по обеспечению безопасности и защиты озера Байкал здесь сохраняются, никто их не отменяет. Устанавливается срок действия этих исключений до 31 декабря 2024 года. Это тоже говорит о том, что это не постоянное и не долгосрочное изменение ситуации, - отметил командир организации «Добровольческий корпус Байкала» Андрей Бородин

Он видит положительный момент в том, что в документе упоминаются мероприятия по охране окружающей среды.

- То есть если вырубаем лес, понятно, что, во-первых, действует норма о компенсации в полном объёме – посадке новых лесов на тех территориях, которые определит орган исполнительной власти, - продолжил он.

Между тем, в Бурятии не решены проблемы населения, проживающего в Центральной экологической зоне. Андрей Бородин в этом случае отметил, что здесь сложилась так называемая «байкальская правовая аномалия»

- Вопросы, которые касаются лесного хозяйства, защиты, это, скорее всего, зона ответственности 643 постановления по видам деятельности в Центральной экологической зоне, либо Лесного кодекса. У нас это достаточно сложная ситуация у нас. Вообще сложилась такая байкальская правовая аномалия, как мы её называем из-за очень сложного законодательства, которое носит лоскутный характер. Очень много включений, изменений, которые никак не соответствуют текущей сложившейся на Байкале ситуации, - говорит командир организации «Добровольческий корпус Байкала».

Он считает, что требуется кардинальный подход к пересмотру принципов в деятельности на Байкале

- Но пока сейчас мы единственно в рамках правового поля пытаемся вот так лоскутно включать какие-то вопросы, касающиеся там противопожарных разрывов, линий электропередач и т.д. Но это действительно такая большая дискуссия, по которому еще нет однозначных позиций ни у экологов, ни у федерального правительства, ни у органов власти, - заключил Андрей Бородин.  
Байкал экология
 
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