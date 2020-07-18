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В Бурятии проверяют защиту сёл от лесных пожаров

В Бурятии проверяют защиту сёл от лесных пожаров
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В Бурятии продолжается операция «Особый противопожарный режим»

С начала лесопожарного периода инспекторы государственного пожарного надзора провели свыше 250 проверок населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

- По результатам проверок к административной ответственности привлечено 140 юридических и должностных лиц по статье 20.4 КоАП РФ. Сумма наложенных штрафов составила около 3 млн. рублей. В органы власти и прокуратуры направлено 77 материалов о противопожарном состоянии населенных пунктов, - сообщила главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Бурятия Елена Мальцева.

В целом в республике устранено 270 нарушений требований пожарной безопасности. За невыполнение в срок законного предписания составлено 53 протокола по статье 19.5 КоАП РФ, протоколы направлены в мировой суд. Вручено более 200 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

17 июля выполнение противопожарных мероприятий по защите населённых пунктов от лесных пожаров в Иволгинском районе проверил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Дмитрий Шулунов. В муниципальном образовании насчитывается три населённых пункта, которые имеют общую границу с лесным массивом.

- Наличие противопожарных разрывов, обновление минерализованных полос, оборудование источников наружного водоснабжения, наличие и исправность систем связи и оповещения населения на случай возникновения ЧС и пожаров – это основные требования к населенным пунктам, находящимся в зоне риска, - отметил Дмитрий Шулунов.

Староста села Калёново Татьяна Ежова рассказала, что особое внимание уделяется и профилактике, регулярно проводятся инструктажи по пожарной безопасности среди населения.

- В прошлом году верховой пожар шёл в нашу сторону и был сильный ветер. Общими усилиями пожарных, лесничества, жителей, справились и ликвидировали очаг, - рассказывает. Теперь люди научены – чуть увидят дымок, сразу мне сообщают, - говорит Татьяна Ежова.

лесные пожары МЧС
 
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