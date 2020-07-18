Состав Научного совета СО РАН по проблемам Байкал обновили

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В обновлённый состав вошли учёные из региональных отделений РАН



Обновлён состав Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал. В новый состав вошли учёные из Российской академии наук, Уральского отделения РАН и Дальневосточного отделения РАН.



— Проблемы, которые сегодня связаны с экосистемой озера Байкал, становятся более многогранными и для их решения важно привлечение специалистов не только из Сибирского отделения РАН, необходим опыт и компетенции учёных из других отделений и суммарно Академии наук в целом, — пояснилзаместитель председателя Совета, заместитель председателя СО РАН – директор Иркутского филиала СО РАН, академик РАН Игорь Бычков.



Кандидатуры в члены Научного совета были предложены профильными и региональными отделениями РАН. Это выдающиеся учёные, имеющие опыт и компетенции в области экологии и охраны природных территорий, в том числе уникальных водных объектов.



— Сейчас у совета много задач, одна из приоритетных — научное обеспечение решений, принимаемых министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по Байкалу. Такие предложения мы уже давали неоднократно и считаем, что такая работа в какой-то мере пионерская с точки зрения взаимодействия Академии наук с профильными министерствами, — говорит Игорь Вячеславович.



Один из результатов взаимодействия Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал и минприроды России – приказ № 83 о новых нормативах предельно допустимых воздействий на экосистему Байкала. Министерство учло большую часть предложений учёных по введению самых строгих нормативов в мире. Сейчас у Совета много планов и задач по байкальской тематике.



— Очень важно реализовывать функционал, который есть у Российской академии наук как у высшей экспертной организации страны не только через экспертизу, проведение оценок крупных государственных проектов, но и обеспечивать проведение необходимых исследований, на базе которых будут даны научно-обоснованные рекомендации по разработкам нормативно-правовых документов. Мы будем продолжать работы, связанные с анализом и разработкой мер по утилизации накопленного ущерба от деятельности БЦБК и решать проблемы водоотведения и канализования в Центрально-экологической зоне, решать вопросы, связанные с сохранением и восстановлением лесов Байкальской природной территории, а также заниматься многими другими задачами, — отмечает Игорь Бычков.



В частности, Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал акцентирует внимание на совершенствовании комплексного экологического мониторинга на Байкале, его переводе на новые информационные технологии и вопросах, связанных с цифровой экологией.





По информации Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН





