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Состав Научного совета СО РАН по проблемам Байкал обновили

Состав Научного совета СО РАН по проблемам Байкал обновили
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В обновлённый состав вошли учёные из региональных отделений РАН

Обновлён состав Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал. В новый состав вошли учёные из Российской академии наук, Уральского отделения РАН и Дальневосточного отделения РАН.

— Проблемы, которые сегодня связаны с экосистемой озера Байкал, становятся более многогранными и для их решения важно привлечение специалистов не только из Сибирского отделения РАН, необходим опыт и компетенции учёных из других отделений и суммарно Академии наук в целом, — пояснилзаместитель председателя Совета, заместитель председателя СО РАН – директор Иркутского филиала СО РАН, академик РАН Игорь Бычков.

Кандидатуры в члены Научного совета были предложены профильными и региональными отделениями РАН. Это выдающиеся учёные, имеющие опыт и компетенции в области экологии и охраны природных территорий, в том числе уникальных водных объектов.

— Сейчас у совета много задач, одна из приоритетных — научное обеспечение решений, принимаемых министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по Байкалу. Такие предложения мы уже давали неоднократно и считаем, что такая работа в какой-то мере пионерская с точки зрения взаимодействия Академии наук с профильными министерствами, — говорит Игорь Вячеславович.

Один из результатов взаимодействия Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал и минприроды России – приказ № 83 о новых нормативах предельно допустимых воздействий на экосистему Байкала. Министерство учло большую часть предложений учёных по введению самых строгих нормативов в мире. Сейчас у Совета много планов и задач по байкальской тематике.

— Очень важно реализовывать функционал, который есть у Российской академии наук как у высшей экспертной организации страны не только через экспертизу, проведение оценок крупных государственных проектов, но и обеспечивать проведение необходимых исследований, на базе которых будут даны научно-обоснованные рекомендации по разработкам нормативно-правовых документов. Мы будем продолжать работы, связанные с анализом и разработкой мер по утилизации накопленного ущерба от деятельности БЦБК и решать проблемы водоотведения и канализования в Центрально-экологической зоне, решать вопросы, связанные с сохранением и восстановлением лесов Байкальской природной территории, а также заниматься многими другими задачами, — отмечает Игорь Бычков.

В частности, Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал акцентирует внимание на совершенствовании комплексного экологического мониторинга на Байкале, его переводе на новые информационные технологии и вопросах, связанных с цифровой экологией.


По информации Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН


ученые РАН Байкал
 
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