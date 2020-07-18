Екатерина Твердохлебова занимается цветочным оформлением на улицах города
34-летний мастер по озеленению Екатерина Твердохлебова четыре года занимается цветочным оформлением Советского района города. Помимо цветников и клумб, цветы высаживают в вазонах, цветочницах и кашпо, установленных на городских улицах. Посадка цветов на клумбах – кропотливая и довольно сложная работа. Работа по озеленению города начинается в апреле и заканчивается с первыми заморозками, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
– Всё начинается с перекопки участков. Затем мы высаживаем растения. Самое сложное – это правильный уход за цветами. Всю работу мы делаем утром или вечером, также у нас есть и ночные смены. Советский район большой, работы очень много, – рассказывает Екатерина.
При озеленении территории необходимо учитывать приживаемость и совместимость растений. Климату Улан-Удэ хорошо подходят шафраны, петунии, астры, георгины, хризантемы, цинерарии, бархатцы, кохии и др.
– На выполнение сложных цветочных композиций, от макета до готовой работы, у нас уходит по несколько дней. Одна из них располагается на площади Советов – это «Звезда», – говорит мастер.
В этом году для ухода за зелёными насаждениями мастера используют новую автоматическую поливальную систему.
Екатерина считает свою работу очень важной и нужной, потому что благодаря ей город становится краше и уютнее.
– Я надеюсь, что горожане будут ценить эту красоту и труд мастеров, которые вкладывают душу в свое дело, - говорит мастер Екатерина.
Мастер рассказала о самой сложной цветочной композиции в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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