Проект «Детство без опасности» стартует в Бурятии

Тренинги будут проводить с молодыми родителями



В Бурятии стартует федеральная образовательная программа для родителей «Детство без опасности», обучающая правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе республиканского перинатального центра.



- В России трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года. В прошлом году тренинги «Детство без опасности» стартовали в 30 регионах. Чуть более чем за полгода было проведено 989 занятий, в ходе которых обучено порядка трех тысяч молодых мам и будущих родителей. В 2020 году проект охватит 35 регионов и еще 35 будут задействованы в 2021 году, - отмечают в МВД по Бурятии.



Всего с 2019 по 2021 годы проект «Детство без опасности» охватит 100 городов в 85 регионах. За это время медики перинатальных центров несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской.



Занятия проходят на специализированном демонстрационном оборудовании с родильницами.







