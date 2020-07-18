Тренинги будут проводить с молодыми родителями
В Бурятии стартует федеральная образовательная программа для родителей «Детство без опасности», обучающая правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе республиканского перинатального центра.
- В России трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года. В прошлом году тренинги «Детство без опасности» стартовали в 30 регионах. Чуть более чем за полгода было проведено 989 занятий, в ходе которых обучено порядка трех тысяч молодых мам и будущих родителей. В 2020 году проект охватит 35 регионов и еще 35 будут задействованы в 2021 году, - отмечают в МВД по Бурятии.
Всего с 2019 по 2021 годы проект «Детство без опасности» охватит 100 городов в 85 регионах. За это время медики перинатальных центров несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской.
Занятия проходят на специализированном демонстрационном оборудовании с родильницами.
Проект «Детство без опасности» стартует в Бурятии
Общество, Фото:
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