В Бурятии местами грозы

В Улан-Удэ без осадков



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами небольшие дожди, днём по юго-западу с грозами, утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 15-18 м/с. Температура днём +18,+23.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 13 м/с. Температура днём +21,+23.



