В Улан-Удэ без осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами небольшие дожди, днём по юго-западу с грозами, утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 15-18 м/с. Температура днём +18,+23.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 13 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии местами грозы
Общество, Фото:
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